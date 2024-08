Vụ bát nháo xe địa hình tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng: Gần 80% phương tiện hoạt động không đúng quy định

Xe mô tô địa hình chạy bạt mạng trong điểm du lịch thuộc thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng

Ngày 22-8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến phản ánh của Báo SGGP về tình trạng xe địa hình hoạt động bát nháo trong thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh du lịch trong thắng cảnh.

VIDEO: Xe địa hình không đảm bảo an toàn chạy bát nháo, hỗn loạn trên đồi cát của thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng

Cùng ngày, Công an huyện Bắc Bình cho biết cũng đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Bắc Bình về kết quả kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc sử dụng phương tiện vận tải khách du lịch tại khu vực thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng có dấu hiệu gây mất an toàn giao thông.

Không bảo hộ, xe mô tô địa hình chở khách du lịch chạy như bay. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cụ thể, qua kiểm tra trực tiếp giấy tờ, hồ sơ của 4 cơ sở kinh doanh là U&Me, Triều Trang, Như Trung, Minh Thái, cơ quan chức năng phát hiện 66/85 xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 44/84 xe mô tô địa hình không có giấy chứng nhận an toàn và xuất xưởng.

Hàng chục xe địa hình chạy náo loạn trên đồi cát Trinh Nữ thuộc thắng cảnh Bàu Trắng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đặc biệt, nhiều xe tại các cơ sở kinh doanh dù hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định nhưng lưu thông hoạt động trong đồi cát; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi 15 biển kiểm soát xe hết niên hạn.

Du khách hoảng sợ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Công an huyện Bắc Bình, tổng số xe không đảm bảo quy định nhưng vẫn hoạt động kinh doanh du lịch chiếm tỷ lệ gần 80%, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Mặt khác, các chủ cơ sở tự cải tạo kết cấu xe ô tô nên làm thay đổi hiện trạng so với ban đầu, dẫn tới không đủ điều kiện kiểm định theo quy định. Riêng mô tô địa hình thì tự mua linh kiện, thiết bị về lắp ráp rồi đưa vào sử dụng nên không có giấy chứng nhận xuất xưởng và các giấy tờ liên quan.

Những chiếc xe ô tô được cải hoán, "độ" động cơ ngang nhiên chở khách du lịch. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước những bất cập nêu trên, Công an huyện Bắc Bình đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh và các đơn vị liên quan chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh xe địa hình trên đồi cát; đồng thời, nghiêm túc thực hiện các thủ tục kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo SGGP ra ngày 17-8-2024 có bài viết: "Bát nháo xe địa hình tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng", phản ánh tình trạng hàng chục xe ô tô, mô tô tại 4 cơ sở kinh doanh du lịch trong thắng cảnh không đảm bảo an toàn nhưng ngang nhiên chở khách du lịch chạy bạt mạng trên đồi cát. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra đối với du khách khi tham gia dịch vụ này, nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm.

Nhiều cơ sở kinh doanh còn cho khách du lịch tự lái xe địa hình, dù không biết họ có bằng lái hay không. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, hiện tại, tất cả 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ xe địa hình chở khách du lịch tại đây đều không có giấy phép hoạt động đối với loại hình dịch vụ và không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Theo thống kê, gần 200 chiếc xe địa hình đang hoạt động tại khu vực thắng cảnh Bàu Trắng, trong đó, xe mô tô ATV hơn 80 chiếc, còn lại là xe ô tô. Hầu hết các xe ô tô địa hình đều quá niên hạn, không được đăng kiểm. Các chủ cơ sở thu mua xe ô tô cũ rồi “tút” lại động cơ, cải hoán thân xe để chở khách du lịch.

NGUYỄN TIẾN