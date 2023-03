Vụ nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng: Mâu thuẫn khi tham gia nhóm chat

Ngày 29-3, thông tin từ Công an phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đã có báo cáo về nguyên nhân vụ một nữ sinh Trường THCS Phước Bình bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận.

Theo Công an phường Long Phước, từ clip ghi lại cảnh một nhóm bạn gồm cả nam và nữ đánh hội đồng 1 nữ sinh tại công viên sát bên Trường THPT Phước Bình (khu phố 5, phường Long Phước), Công an phường đã phối hợp với Công an phường Phước Bình mời những học sinh có liên quan cùng phụ huynh lên làm việc.

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là em N.N.H.N (lớp 8, Trường THCS Phước Bình). Trước đó em N.N.H.N và nam sinh N.H.N.L (học cùng trường) và một số học sinh khác tham gia vào nhóm chat trên ứng dụng messenger. Trong lúc chat thì em N. và nam sinh L. xảy ra mâu thuẫn, sau đó 2 em hẹn nhau để nói chuyện.

Khoảng 17 giờ ngày 24-3, N. đến điểm hẹn gặp L., cùng đi có bạn của cả hai bên. Đến nơi, nhóm của L. đã lao vào dùng nón bảo hiểm, tay, chân đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh N.

Bị tấn công tới tấp, N. chỉ biết dùng tay che đầu và ngồi bệt xuống vỉa hè. Kế đến, nữ sinh N. bị kéo vào bãi cỏ. Dù N. đã nói lời xin lỗi và van xin nhưng nhóm của nam sinh vẫn tiếp tục lao vào đánh hội đồng. Vụ việc được một bạn dùng điện thoại của nam sinh L. ghi lại. Sau đó bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phước Long, về biện pháp xử lý đang chờ phía nhà trường báo cáo sau khi làm việc với nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng.

Như Báo SGGP Online đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 2 phút 33 giây, mô tả một nữ sinh bị một số nữ sinh khác lao vào tấn công dã man như: giật tóc, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đấm đá, đánh liên tục vào đầu, mặt và khắp cơ thể của nữ sinh này. Mãi đến khi thấm đòn, nhóm bạn kia mới buông tha.