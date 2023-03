Vụ xe Camry bốc cháy, tài xế tử vong: Nạn nhân mang xăng đến nhà người tình rồi tự sát

Ngày 25-3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm, tài xế tự điều khiển xe ô tô, mang theo xăng đến gần nhà người tình rồi tự ý đốt cháy, tự tử trong xe.

Tài xế được xác định là ông Đ.Ng.Ph. (50 tuổi, ngụ TPHCM).

Như Báo SGGP Online đưa tin, khoảng 0 giờ 15 ngày 24-3, người dân trên đường Nguyễn Thị Định, thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì thấy một ô tô nhãn hiệu Camry mang BKS 51H-...21 đang bốc cháy dữ dội, tài xế vẫn ngồi trên ghế lái. Thấy vậy, người dân sử dụng các vòi nước sẵn có để dập lửa, đồng thời phá cửa để giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều nội thất trong xe, bên ngoài xe vẫn còn nguyên vẹn. Tài xế Ph. tử vong tại chỗ trên ghế lái.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại hiện trường, cơ quan công an nhận định nạn nhân tự tẩm xăng rồi tự đốt cháy bên trong xe, dẫn đến tử vong.

Cũng theo kết quả xác minh từ cơ quan công an, ông Ph. có tình cảm yêu đương với một người phụ nữ tên C.. Chị C. đã có con và ly dị chồng nhưng nay đang hàn gắn lại tình cảm với người chồng cũ.

Rạng sáng ngày 24-3, khi ông Ph. điều khiển xe ô tô đến trước nhà chị C. đang sinh sống thì xảy ra sự việc trên. Camera trước căn nhà cũng đã ghi lại toàn bộ sự việc.