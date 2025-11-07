Tổ chức trang trọng Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 7-11, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 (ngày 9-11 ) được tổ chức trang trọng tại Hội trường Bộ Tư pháp, trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của đất nước, trong đó có Nghị quyết số 66-NQ/TW, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trên tinh thần đổi mới, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Ghi nhận, đánh giá cao thành tựu về xây dựng pháp luật, song Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, công tác xây dựng pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp thứ 10 (đang diễn ra), Quốc hội sẽ thông qua 53 nội dung xây dựng pháp luật, trong đó có khoảng 49 luật (và có thể hơn nữa).

“Những quy định chưa đúng, chưa đủ thì phải lần lượt sửa để đảm bảo pháp luật bảo vệ được quyền con người và quyền công dân, giúp người dân "sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nêu định hướng thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 197 của Quốc hội; đặc biệt là phải thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; xây dựng pháp luật được xác định là "đột phá của đột phá". Mục tiêu là nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của văn bản pháp luật, tránh tình trạng "luật chờ nghị định" hoặc nghị định ban hành mà thông tư không theo kịp.

Các đại biểu dự buổi lễ

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành những văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; phát huy mạnh mẽ các công năng của Cổng Pháp luật quốc gia trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, hiệu quả…

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính, cần phải thực hiện chuyển đổi số, số hóa, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành pháp luật phải chủ động, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, các chế độ chính sách cho cán bộ xây dựng pháp luật đã được Chính phủ ký ban hành sẽ được truy lĩnh trong thời gian tới, nhằm góp phần động viên sự cống hiến cho công tác xây dựng pháp luật.

Cũng tại sự kiện, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được trao tặng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời 55 cá nhân được bình chọn và công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III cũng đã được tôn vinh, biểu dương.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp cho ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT. Trước đó, ngày 31-5-2025, phiên bản thử nghiệm của Cổng Pháp luật quốc gia đã được triển khai, tạo nền tảng pháp lý mở với định hướng “lấy người dùng làm trung tâm”. Sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI pháp luật giải đáp và tiếp nhận hàng ngàn góp ý từ các bộ, ngành, địa phương. Trên phiên bản chính thức, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

