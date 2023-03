Xe khách mất lái lao xuống ruộng, tài xế tử vong tại chỗ

Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút, tại Km 1073+600, trên tuyến QL1A, đoạn qua thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ô tô khách 73B-007.84 do tài xế Đ.T.H (37 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm trên đã tránh gấp xe máy đang băng qua đường khiến xe khách đâm thẳng xuống ruộng.

Vụ tai nạn khiến xe khách lật ngang xuống ruộng, tài xế Đ.T.H tử vong tại chỗ, còn ông N.V.A (63 tuổi, thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), người điều khiển xe máy, bị thương nhẹ. Nhiều hành khách trên xe cũng bị thương do va chạm nhưng rất may đều an toàn.

Nhận được tin, Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.