“Xóa sổ” nhiều ổ cờ bạc quy mô tại TPHCM

Sáng 1-3, Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thành phố đã liên tiếp triệt xoá nhiều điểm đánh bạc.