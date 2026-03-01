Đa phương tiện

“Xóa sổ” nhiều ổ cờ bạc quy mô tại TPHCM

SGGPO

Sáng 1-3, Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thành phố đã liên tiếp triệt xoá nhiều điểm đánh bạc.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Công an TPHCM trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự đánh bạc tụ điểm đánh bạc

