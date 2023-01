Xử lý nhanh taxi dù ăn chặn của hành khách Nhật Bản 1 triệu đồng tại sân bay Nội Bài

Một gia đình hành khách Nhật Bản vừa bị lái xe thu 1 triệu đồng để đi từ nhà ga hành khách T2 sang nhà ga hành khách T1. Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã phối hợp với Đồn Công an Nội Bài vào cuộc, tìm ra danh tính người lái xe, xử lý theo quy định.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, ngày 31-12-2022, từ hòm thư góp ý, Phòng An toàn và kiểm soát chất lượng nhận được email phản ánh về việc gia đình hành khách bị một đối tượng lừa đảo, ăn chặn 1 triệu đồng để chở từ nhà ga hành khách T2 sang nhà ga hành khách T1.

Đó là gia đình 5 thành viên người Nhật Bản đến Hà Nội trên chuyến bay VN311, hạ cánh lúc 14 giờ 30 ngày 30-12-2022. Trên đường ra chờ xe nối chuyến để di chuyển sang nhà ga hành khách T1, gia đình gặp một đối tượng nói rằng xe buýt trung chuyển đến muộn nên sẽ đưa hành khách sang nhà ga hành khách T1.

Đối tượng này dẫn khách ra khu vực sân đỗ ô tô P3 của nhà ga hành khách T2. Khi được dẫn ra xe, hành khách thấy trên kính phía sau xe có dán logo của hãng hàng không Vietnam Airlines nên đã tin tưởng đây là xe trung chuyển của hãng hàng không.

Khi đến nhà ga hành khách T1, đối tượng đã thu của khách 1 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục lên máy bay, hành khách đã nói chuyện với phi hành đoàn và biết được đây là hành vi lừa đảo của lái xe.

Phòng An toàn và kiểm soát chất lượng đã lập tức phản hồi email, phối hợp với bộ phận trực camera giám sát an ninh hàng không để tìm kiếm. Sau đó, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhanh chóng xác định được chiếc xe và đối tượng nghi vấn.

Đó là Nguyễn Văn X., sinh năm 1983, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thường xuyên hoạt động xe dù tại nhà ga hành khách T2. Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài triệu tập X. lên làm việc.

Trước đầy đủ chứng cứ, đối tượng đã thừa nhận hành vi, bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thu lại 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao lại khi hành khách từ Cam Ranh (Nha Trang) trở lại Cảng HKQT Nội Bài ngày 3-1 tới đây.

Trước đó, tháng 11-2022, Cảng HKQT Nội Bài cũng phối hợp với Thanh tra GTVT Hà Nội truy đến cùng vụ 1 lái xe chở khách người Ấn Độ từ phố cổ Hà Nội lên sân bay Nội Bài và thu 2,7 triệu đồng (gấp 10 lần giá cước), lấy lại tiền thừa cho khách và buộc đối tượng vi phạm chấp hành xử lý theo quy định.