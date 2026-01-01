Xuyên tết thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, hàng trăm nhân công, máy móc vẫn hoạt động trên công trường dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu để bắt kịp tiến độ.

Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 1-1-2026, tại điểm đầu dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai, nhiều xe ben nối đuôi nhau chở đất đá vào công trường.

Xe ben chở vật liệu vào công trường thi công dự án

Trong khi đó, nhiều máy đục đá mở đường hoạt động liên tục như ngày thường. Dự án có chiều dài khoảng 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản đã cơ bản được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều đoạn đã bắt đầu được rải đá, thảm nhựa kết nối liên thông.

Cấp tập mở đường cao tốc

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang có nhiều tiến triển tích cực

Tại dự án thành phần 2, với chiều dài hơn 18km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều km đường đã thảm nhựa và lắp lan can, rào chắn.

Thảm nhựa mặt đường cao tốc tại dự án thành phần 2

Công nhân, máy móc làm việc liên tục để bắt kịp tiến độ

Đoạn cao tốc nối giữa TPHCM và Đồng Nai đã cơ bản hoàn thiện

Riêng với dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 19km qua địa bàn TPHCM do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thì gần như đã hoàn thiện, công nhân của các nhà thầu đang hoàn chỉnh những chi tiết nhỏ và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã gần hoàn thiện

Công nhân hoàn thiện những chi tiết nhỏ trên cao tốc

Đoạn đấu nối với phần cuối của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang được các nhà thầu khẩn trương triển khai

Theo đánh giá tổng thể, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang trong giai đoạn nước rút, các địa phương và nhà thầu đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật các đoạn qua Đồng Nai trước Tết Nguyên Đán 2026 và hoàn thành đưa vào sử dụng toàn tuyến sớm nhất có thể. Tổng chiều dài của dự án là 53,7km được chia làm 3 dự án thành phần với mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/giờ.

Nhộn nhịp thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày đầu năm 2026

PHÚ NGÂN