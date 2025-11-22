Yêu cầu các thủy điện dọc sông Đồng Nai tăng xả điều tiết nước để phòng lũ

Ngày 22-11, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai tăng cường vận hành thoát nước, hạ thấp mực nước hồ để tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Video: Hạ du hồ Đơn Dương ngập sâu sau khi Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Lâm Đồng) tăng lượng xả lũ lên cao những ngày qua. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Yêu cầu trên đưa ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài và nguy cơ xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 15 trên Biển Đông trong những ngày tới.

Khu vực hạ du hồ Đơn Dương bị ngập sâu những ngày qua

Cụ thể, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5 – TKV vận hành các hồ thủy điện Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 để tiếp tục duy trì và tăng xả điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ cho đến khi có các bản tin dự báo và các chỉ đạo tiếp theo.

Nhà cửa, hoa màu của người dân xã D'ran bị nước lũ cuốn trôi

Trong đó, vận hành xả ở các hồ Đơn Dương ≤ 400 m³/giây; Đại Ninh ≤ 600 m³/giây; Đồng Nai 2 ≤ 700 m³/giây; Đồng Nai 3 ≤ 800 m³/giây; Đồng Nai 5 xả lớn hơn khoảng 10% lưu lượng đến hồ.

Hàng ngàn ha đất sản xuất tại Lâm Đồng bị thiệt hại sau đợt lũ vừa qua

Những ngày qua, do lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tại Lâm Đồng tăng cao, các thủy điện liên tục tăng lượng xả nước trong thời gian ngắn khiến khu vực hạ du bị ngập trên diện rộng, cuốn trôi nhiều tài sản. Nghiêm trọng nhất là khu vực hạ du hồ Đơn Dương, chỉ tính riêng xã D’ran thiệt hại khoảng 161 tỷ đồng. Trong đó, có 756 nhà dân bị ngập và hơn 15 căn bị sập, cơ sở vật chất bị cuốn trôi. Hơn 1.320 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập úng cục bộ, sạt lở nhiều nơi.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hiện lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn khá nhiều và vẫn chưa thoát hết, đặc biệt lưu lượng về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao. Các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đang ở trạng thái đầy hồ và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước những nguy cơ mưa lũ trong thời gian tới.

ĐOÀN KIÊN