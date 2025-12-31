Ngày 31-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác mặt trận năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình, Hà Nội

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác mặt trận năm 2025 gồm:

1. Quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng. Trong đó, có ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công khai, minh bạch nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn gần 1,4 triệu người dân và trên 17.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp. Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.270 tỷ đồng. Trong đó kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) là 1.265 tỷ đồng; sản phẩm hỗ trợ tương đương là 4,77 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra; phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”...

3. Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra

4. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

5. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam.

6. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư trên cả nước một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, góp phần đưa đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

7. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nên dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam.

8. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong việc tham gia các tuyến bài nổi bật, tâm huyết hưởng ứng giải báo chí do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

9. Triển khai đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) với những điểm nhấn nổi bật, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ.

10. Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức trên thế giới.

PHAN THẢO