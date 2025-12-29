30.000 suất quà tết tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho cựu chiến binh Hà Nội

Hoạt động thăm, tặng quà này khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đối với các tầng lớp nhân dân, người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức thành viên và các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo, động viên, hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón tết, nhất là các hộ nghèo thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, người bị mất việc làm...

Kinh phí thăm, tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn kinh phí khác phù hợp.

Kinh phí quà tặng cho công nhân, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống của tổ chức; kinh phí quà tặng cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh… do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ vận động và bố trí theo hệ thống của tổ chức; kinh phí tặng quà cho đoàn viên, hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn khác do các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên vận động, bố trí.

Theo kế hoạch, tổng số quà tặng gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 30.000 suất quà.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động để thăm, tặng quà người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu mỗi địa phương khoảng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Thời gian thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến từ ngày 26-1-2026 đến 13-2-2026 (ngày 8-12 đến 25-12 Âm lịch).

LÂM NGUYÊN