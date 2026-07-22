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Hơn 300 người khống chế vụ cháy hàng trăm hécta rừng phòng hộ ở Gia Lai

SGGPO

Đến 18 giờ 40 phút ngày 21-7, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được vụ cháy hàng trăm hécta rừng phòng hộ ven biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

NGỌC OAI

Từ khóa

nắng nóng cháy rừng chữa cháy hỏa hoạn rừng phòng hộ Gia Lai

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