Điện Biên có 2 người chết do sét đánh, Lai Châu tìm kiếm 1 người mất tích

Theo báo cáo nhanh sáng 23-7 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ chiều tối 22-7 đến sáng nay, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to kèm dông, sét, diễn ra nhiều đợt.