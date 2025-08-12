13 trụ điện nối đường dây 22kV bị gãy trong lúc bảo trì

Sáng 12-8, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành chức năng đang phối hợp với Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre) khẩn trương khắc phục sự cố gãy 13 trụ điện nối đường dây 22kV vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9-8, đơn vị thi công bảo trì, bảo dưỡng đường dây 22kV trên biển. Thời điểm này, xuất hiện dông lốc, sóng lớn, tàu bị giật căng dây, cộng với gió mạnh khiến trụ số 12 - Thạnh Hải 1 bị rung lắc mạnh và đổ nghiêng.

Người dân tắm biển gần đó hốt hoảng khi thấy trụ truyền tải điện bị gãy đổ

Do các trụ được liên kết bằng dây dẫn, khi trụ số 12 ngã đã kéo nghiêng, gãy liên tiếp 13 trụ điện (11 trụ ngoài biển, 2 trụ trên bờ).

Khi sự cố xảy ra, hệ thống đã tự động kích hoạt máy cắt bảo vệ, ngắt toàn bộ nguồn điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị và nhân lực. Sự cố ảnh hưởng phần đường dây truyền tải nội bộ, không tác động đến các tuabin gió và nguồn phát điện chính.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, nhận được tin báo, Sở Công thương đã cử đoàn cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật đến hiện trường phối hợp với nhà đầu tư, triển khai phương án khắc phục.

“Sau sự cố, sở đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phương án thay đổi hệ thống truyền tải điện từ các trụ điện gió vào bờ, chuyển từ cáp nổi sang cáp ngầm. Giải pháp này vừa đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro do tác động của sóng gió, vừa góp phần giữ gìn mỹ quan khu vực biển”, ông Trần Quốc Tuấn cho hay.

TÍN HUY