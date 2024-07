3 công nhân thiệt mạng khi đang thi công hầm thủy điện

Cơ quan cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lai Châu triển khai phương án cứu hộ 3 công nhân trong hầm thủy điện. Ảnh: CALC

Thông tin từ tỉnh Lai Châu, vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 11-7, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo về việc xảy ra một vụ ngạt khí trong khi thi công hầm của đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1. Bên trong có 3 công nhân bị mắc kẹt.

Công trình thủy điện này do Công ty Cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH T&Đ 86.

Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Hầm thủy điện nơi 3 công nhân gặp nạn

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã phân công Đại tá Lê Anh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp đến hiện trường, cùng lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn, Công an huyện Nậm Nhùn chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực cửa hầm và tiến hành khảo sát, đánh giá khu vực xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, tổ trinh sát tiếp cận được người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm 1.130m, sau đó phát hiện 2 nạn nhân trên cabin máy xúc cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m. Tuy nhiên, cả 3 công nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Lai Châu triển khai phương án tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: DƯƠNG ĐINH

Cơ quan chức năng cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng các trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng di chuyển vào khu vực có các nạn nhân bị nạn để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, chui vào hầm để cứu hộ. Ảnh: CALC

Ngày 12-7, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng, gồm: anh Vừ Tờ S. (41 tuổi), Thào A T. (38 tuổi) và Phùng Lao U. (31 tuổi), quê ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang.

Sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm.

VĂN PHÚC