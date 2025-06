Chở con trên ô tô, người đàn ông vẫn dừng lại tiêm ma túy

Video do người dân ghi lại vụ việc

Chiều 22-6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về trường hợp tài xế Lê Viết Hoàn (SN 1981, trú tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) dừng xe bên đường Lý Nam Đế để tiêm ma túy.

Vào khoảng 10 giờ ngày 20-6, Hoàn điều khiển xe ô tô BKS 20A-750.17, chở theo con gái Lê H.A. (SN 2009). Tài xế này đã dừng xe bên phải đường để sử dụng ma túy ngay trong lúc con gái đang ngồi ở ghế sau.

Lê Viết Hoàn (sinh năm 1981, trú tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tại cơ quan công an

Sau khi sử dụng ma túy, Hoàn tiếp tục lái xe trên đường Lý Nam Đế trong trạng thái không kiểm soát. Do hưng phấn, anh ta đã điều khiển xe đi sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe ô tô của ông R.K.K. (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) đang đỗ trên vỉa hè, và xe ô tô BKS 20A-672.XX do anh Đồng T.A. (SN 1991, trú tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang dừng trên làn đường đối diện.

Tài xế Hoàn sau đó rơi vào trạng thái "sốc thuốc", không còn khả năng nhận thức và kiểm soát hành động. Chân phải của anh ta đè kẹt vào chân ga, khiến chiếc ô tô tiếp tục lao về phía trước, đẩy lùi các phương tiện khác.

Người dân khu vực đã phá cửa xe, đưa Hoàn và con gái ra ngoài an toàn. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an phường Đồng Tiến và Công an phường Ba Hàng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Lê Viết Hoàn dương tính với ma túy. Anh ta cũng thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm và điều khiển xe trong tình trạng có chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao Lê Viết Hoàn cho Công an địa phương để tiến hành thủ tục đưa người này đi cai nghiện bắt buộc.

ĐỖ TRUNG