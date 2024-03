3 học sinh THCS bí mật bỏ trường đi làm thuê theo lời rủ rê của người lạ

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, giáo viên của Trường THCS Hố Mít (xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) phối hợp với Công an huyện Tân Uyên vừa kịp thời ngăn chặn vụ đưa 3 học sinh về tỉnh Bắc Ninh làm thuê.

Trước đó, một người có tài khoản Facebook tên “Gấm” đã kết bạn và nhắn tin rủ rê 3 em học sinh là V.T.L, V.T.H và T.T.P.N (Trường THCS Hố Mít, huyện Tân Uyên) về tỉnh Bắc Ninh làm công nhân với công việc cụ thể là lắp ghép phụ kiện tai nghe điện thoại. Theo lời nhắn, mức lương mỗi em được hưởng sẽ là 8,5 triệu đồng/tháng và hứa sẽ chi trả tiền xe khách, sắm đồ dùng cá nhân để các em sử dụng nếu đồng ý đi làm thuê.

3 học sinh bị rủ rê đi làm thuê

Do tin theo lời rủ rê nên chiều 20-3, 3 em học sinh này đã sắp xếp quần áo và chuẩn bị đón xe về tỉnh Bắc Ninh theo như thống nhất với người tên Gấm.

Cùng lúc đó, cô giáo Lê Thị Thu Ngân - phụ trách ca trực học sinh ở bán trú điểm danh bữa cơm chiều, nhưng 3 em vắng mặt. Đến 19 giờ 10, cô Ngân tiếp tục điểm danh nhưng không thấy các em có mặt tại phòng ở bán trú nên đã hỏi thông tin từ các em học cùng lớp, cùng phòng ở, được biết 3 em L., H. và N. đã trốn đi và dặn không ai được báo cho cô giáo.

Ngay lập tức, cô Ngân báo cáo ban giám hiệu, công an xã khẩn trương truy tìm; kết hợp tìm số điện thoại các tuyến xe khách đi về tỉnh Bắc Ninh để liên hệ và đề nghị phối hợp giải cứu các em. Đến khoảng gần nửa đêm, lực lượng công an huyện, xã phối hợp kiểm tra nhà xe Quỳnh Quý (chạy tuyến Than Uyên - Bắc Ninh) thì phát hiện 3 em học sinh nói trên đang ở trên xe. Các lực lượng đã khẩn trương đưa các em về trường và bàn giao cho gia đình.

Lực lượng chức năng đến xã Hố Mít để phổ biến kiến thức về pháp luật cho học sinh. Ảnh: BÙI THU TRANG

Kịp thời ngăn chặn vụ ép học sinh mới 14 tuổi phải lấy cậu ruột

Cũng trên địa bàn xã Hố Mít, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên vừa ngăn chặn một trường hợp cưỡng ép tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã này.

Vài ngày trước, em T.T.V. (14 tuổi, học sinh Trường THCS Hố Mít) cầu cứu nhà trường về việc bị gia đình cưỡng ép tảo hôn, lấy cậu ruột làm chồng. Lãnh đạo Trường THCS Hố Mít đã trình báo sự việc với Công an huyện Tân Uyên.

Công an huyện Tân Uyên và xã Hố Mít đến tận gia đình vận động để cháu T.T.V tiếp tục đi học và không bị ép cưới

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với công an xã tuyên truyền vận động gia đình cháu T.T.V. biết hành vi cưỡng ép tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bố mẹ cháu T.T.V. đã nhận thức được việc cưỡng ép tảo hôn là sai và ký cam kết từ nay không ép con gái lấy chồng; đồng thời tiếp tục để cháu đi học cho đến khi đủ tuổi sẽ lập gia đình.

VĂN PHÚC