Tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 28-12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí xã hội theo quy định, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mức quà tặng 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu toàn bộ kinh phí cho ngân sách các tỉnh thành từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội để thực hiện chính sách tặng quà cho các đối tượng.

Chính phủ yêu cầu chậm nhất ngày 31-12 phải hoàn thành tặng quà. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

UBND các tỉnh, thành căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền; chủ động bố trí kinh phí để chi trả kịp thời.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện việc tặng quà này.

Trước đó, Đảng, Nhà nước đã tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân.

PHAN THẢO