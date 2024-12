4 dự án giao thông lớn sử dụng vốn ODA chậm tiến độ

Bộ GTVT vừa cho biết, trong số 6 dự án giao thông lớn sử dụng nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ đầu tư phát triển ODA, có 4 dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc chậm tiến độ 20%

Trong đó, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư hơn 6.018 tỷ đồng sử dụng vốn của Ngân hàng phát triển châu Á.

Tuy nhiên, hiện mặt bằng bàn giao cho nhà thầu mới đạt khoảng 92%, sản lượng thi công đạt khoảng 50,4%, chậm khoảng 20% so kế hoạch. Với tiến độ này, dự án không thể hoàn thành toàn bộ theo kế hoạch năm 2024.

Tiếp đó là dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, có tổng mức đầu tư 29.587 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Ngân hàng phát triển châu Á, dự kiến hoàn thành tháng 9-2025.

Hiện sản lượng chung toàn dự án đạt khoảng 87,7%, chậm 7,1% so với kế hoạch. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu J3-1, do chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng bổ sung cho gói thầu nút giao QL51 thực hiện còn chậm; việc xử lý các chi phí phát sinh do khiếu kiện của nhà thầu còn nhiều vướng mắc.

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 9.261 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư phát triển của Chính phủ Hàn Quốc.

Đến thời điểm này, sản lượng dự án đạt 78%, chậm khoảng 2,3% so với kế hoạch do phát sinh một số hộ dân cản trở thi công và thiếu nguồn vật liệu cát đắp. Hiện công tác chuẩn bị đầu tư bổ sung đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 đang được triển khai. Chủ đầu tư nỗ lực chạy bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 9-2025.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng mức đầu tư 3.654 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới.

Hiện dự án còn vướng mắc cục bộ tại một số gói thầu; sản lượng đạt khoảng 98%, chậm khoảng 1% do một số nhà thầu chưa tập trung thi công. Chủ đầu tư cam kết phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12 theo kế hoạch.

MINH ANH