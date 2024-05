Agribank cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lan tỏa các hoạt động tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐU-NHNo ngày 26-1-2024 của Đảng ủy Agribank về tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Hướng dẫn số 135-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 378-CV/BTGĐUK, ngày 17-1-2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024); Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Công văn số 11-CV/BTG-NHNo ngày 18-3-2023 về tổ chức và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) nhằm hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Agribank triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Nhân dịp này, các đơn vị trong hệ thống căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể phối hợp với địa phương nơi hoạt động thực hiện tuyên truyền nội dung kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024), tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng, liệt sĩ; gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức phù hợp, lựa chọn tài trợ xây dựng công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024.

Đảng ủy Agribank cũng đề nghị cấp ủy Đảng bộ Agribank Chi nhánh Điện Biên chỉ đạo đơn vị tổ chức, tham gia phối hợp các hoạt động thiết thực, phù hợp với kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) của địa phương, tổ chức lễ dâng hương, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ và thăm quan các di tích lịch sử, đặc biệt là Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh đã đóng góp xương máu trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy trong cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Agribank cũng ưu tiên dành nguồn kinh phí lớn triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hướng về Điện Biên anh hùng

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, mọi nguồn lực đóng góp từ xã hội trong thời gian 01 năm (từ 7-5-2023 đến 7-5-2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 - 8.000 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Chương trình được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện thành công chương trình này, Agribank đã dành tặng 05 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Việc trao tặng nhà là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, đảng viên và người lao động Agribank với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đóng góp, chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Agribank, ông Nguyễn Minh Phương, Ủy viên Ban thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên trao ủng hộ 05 tỷ đồng để xây dựng 100 ngôi nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên

Cùng với đó, nhiều mái ấm tình thương, những căn nhà nghĩa tình dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mang dấu ấn của Agribank đã và đang được hình thành trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 21-3-2024 vừa qua, trong lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức, Agribank đã hỗ trợ mức kinh phí 15 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Ngày 13-4-2024, tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Mới đây, ngày 22-4-2024, trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, Agribank tiếp tục tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Đức Tuấn, Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank (ngoài cùng bên trái) nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" tại Lễ tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Trong suốt hành trình 36 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, người lao động Agribank luôn ghi nhớ và dành sự tri ân đối với công ơn các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc và không bao giờ quên hình ảnh quân và dân ta từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ biển đảo đến đất liền, già, trẻ, gái, trai nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc hay xung phong ra tiền tuyến lập công, tinh thần hăng hái cống hiến của các đoàn dân công lên đường với niềm tin tất thắng…

Với truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", nhiều đoàn cán bộ Agribank đã tổ chức những chuyến hành trình hướng về Điện Biên Phủ, đi trên con đường huyền thoại mà các thế hệ cha anh đã hành quân 70 năm trước. Trong hành trình đó, Agribank đã tham gia tài trợ nhiều công trình có ý nghĩa góp phần hỗ trợ các địa bàn khó khăn khu vực Tây Bắc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đã có những tấm bản đồ mang theo dáng hình đất nước được trao gửi, để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Hành trình về nguồn giúp thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank thêm phần thấu hiểu sự khốc liệt của chiến tranh, những hy sinh to lớn của hàng vạn người con ưu tú, những mất mát và đau thương để đổi lấy chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, như lời thơ ca ngợi: “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến... đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc, Agribank trao tặng 02 tỷ đồng để ủng hộ cho các hoạt động tôn vinh, tri ân đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên phạm vi toàn quốc.

Hưởng ứng phong trào hướng về Điện Biên, nhiều đơn vị trong hệ thống Agribank cũng đồng loạt triển khai các hoạt động ý nghĩa. Theo đó, ngày 13-4-2024, tại huyện Điện Biên, Agribank Chi nhánh huyện Điện Biên phối hợp Trung tâm Thẻ Agribank đã trao tặng quà và kinh phí hỗ trợ trường THPT Thanh Chăn và trường Mầm non xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) xây dựng cổng trường điểm bản Huổi Un xã Mường Pồn trên địa bàn huyện Điện Biên.

Ngày 16-4-2024, Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Trao hạnh phúc - Gửi yêu thương” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 04 trường ở xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên và Ninh Bình đã trao tặng nhiều máy tính, các suất quà, máy lọc nước cùng quần áo, đồ dùng học tập... nhằm động viên các thầy cô giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên công tác tốt, học trò phấn đấu trong học tập.

Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Trao hạnh phúc - Gửi yêu thương” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 04 trường ở xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, để góp phần làm nên thành công của lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Agribank tích cực đồng hành cùng chuỗi hoạt động: Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”; Triển lãm chuyên đề về thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên; Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường 7-5 (Thành phố Điện Biên Phủ); Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ diễu binh, diễu hành tại Sân vận động Điện Biên; Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cup Báo Quân đội Nhân dân"....

Đại diện Agribank, ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình trao giải cho các vận động viên tham gia Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cup Báo Quân đội Nhân dân"