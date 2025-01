Ăn cơm trưa uống rượu ngâm rễ cây: 1 người tử vong, 3 người nhập viện

Ngày 10-1, Trung tâm Y tế TP Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đang điều tra làm rõ vụ nghi ngộ độc do uống rượu khiến 1 người tử vong và 3 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào trưa 9-1, tại một gia đình ở thôn Trại Lốc, xã An Sinh, TP Đông Triều có 6 người ăn cơm với thịt, đậu, rau bắp cải và uống rượu trắng được mua tại một quán ở địa phương. Sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu trắng, 5 người trong nhóm tiếp tục uống thêm rượu có ngâm với rễ cây rừng. Tới chiều cùng ngày, 4 người có biểu hiện choáng, hoa mắt, mệt mỏi..., được đưa cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Đông Triều, nhưng 1 người đã tử vong.

* Tại buổi tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 vào ngày 10-1, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong năm 2024, toàn ngành đã kiểm tra 354.820 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua đó, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Cả nước ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm làm 4.796 người nhập viện và 21 người tử vong. So với năm 2023, tăng 7 vụ ngộ độc, tăng 2.677 người nhập viện và giảm 7 người tử vong.

NGUYỄN QUỐC