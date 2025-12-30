An Giang: Công bố 9 xã an toàn khu

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định về việc công bố danh sách các đơn vị hành chính cấp xã An toàn khu thuộc tỉnh An Giang.

U Minh Thượng là một trong những xã An toàn khu thuộc tỉnh An Giang

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã An toàn khu thuộc tỉnh An Giang, gồm xã: U Minh Thượng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình, Đông Hòa, Tân Thạnh, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh.

9 xã An toàn khu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành và được hưởng kể từ ngày quyết định được ký (28-12-2025).

Việc công nhận xã An toàn khu không chỉ là sự tri ân đối với vùng đất cách mạng trong kháng chiến mà còn góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Người dân sinh sống tại các xã An toàn khu sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn giá trị lịch sử cách mạng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành.

NAM KHÔI