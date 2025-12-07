Xã hội

Cà Mau: Công nhận 40 xã, phường An toàn khu

SGGPO

Ngày 7-12, ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cà Mau là xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Theo đó, toàn tỉnh Cà Mau có 40/64 đơn vị hành chính cấp xã đã được công nhận xã, phường An toàn khu; trong số này, có 3 phường gồm: Lý Văn Lâm, An Xuyên và Giá Rai. Dân số của 40 đơn vị hành chính cấp xã đã được công nhận An toàn khu gần 1,6 triệu người (dân số tỉnh Cà Mau trên 2,6 triệu người).

Theo quy định, người dân thường trú tại các xã An toàn khu sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Ngoài ra, còn được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao mức sống của người dân.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau An toàn khu được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

