An Giang: Tàu phà đi các đảo tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu

Sáng 25-8, Cảng vụ hàng hải Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên vùng biển An Giang xấu, gió giật mạnh cấp 7-8 nên các chuyến tàu, phà đi các đảo phải tạm ngưng hoạt động.