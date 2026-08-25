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An Giang: Tàu phà đi các đảo tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu

SGGPO

Sáng 25-8, Cảng vụ hàng hải Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên vùng biển An Giang xấu, gió giật mạnh cấp 7-8 nên các chuyến tàu, phà đi các đảo phải tạm ngưng hoạt động.

TẤN THÁI

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