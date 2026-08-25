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Vụ VN10: Luật sư xin giảm án cho Trúc Phương, An Tây và Chi Dân

SGGPO

Tích cực tham gia từ thiện và nhân thân tốt là các tình tiết được luật sư đưa ra để xin giảm nhẹ hình phạt cho "cô tiên từ thiện" Trúc Phương, người mẫu An Tây và ca sĩ Chi Dân trong vụ VN10.

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NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH

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VN10 An Tây Chi Dân Trúc Phương Cô Tiên Từ Thiện Trúc Phương Người Mẫu An Tây Ca Sỹ Chi Dân Tòa Án Nhân Dân Tphcm VKS Vụ VN10

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