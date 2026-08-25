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Sáng 25-8, giá vàng nhẫn tăng mạnh, cao hơn vàng miếng gần 2 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay 25-8 tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng miếng SJC gần 2 triệu đồng.

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NHUNG NGUYỄN - NGUYỄN NAM

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