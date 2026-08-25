Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Bị can Vũ Hoàng Hải (thường được gọi là Hải Sapa TV) và các cá nhân liên quan bị khởi tố với cáo buộc “Lừa dối khách hàng”, “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và "Trốn thuế".