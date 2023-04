An Giang xử lý xong 22 đoạn sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu chảy qua địa bàn

Ngày 18-4, tin từ UBND tỉnh An Giang cho hay, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở trên địa bàn tỉnh tại 22 đoạn bờ sông.

Theo đó, các khu vực đã xử lý xong sạt lở và kết thúc tình huống khẩn cấp, gồm: tuyến đường lên núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên; bờ sông Tiền (đoạn qua thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân); đoạn sông Kênh Xáng Tân An (phường Long Châu, thị xã Tân Châu); đê Bắc kênh Xáng (xã Tân An, thị xã Tân Châu); bờ sông Hậu (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu); bờ sông Hậu (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú); bờ sông Hậu (xã Phú Hữu, huyện An Phú).

Ngoài ra, còn có bờ đông sông Châu Đốc (thị trấn An Phú, huyện An Phú); bờ sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới); bờ rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới); bờ Tỉnh lộ 943 (bờ sông ven đường đoạn xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn)...

UBND tỉnh An Giang giao Sở TN-MT tiếp tục quan trắc, khoanh vùng, theo dõi diễn biến sạt lở đối với các khu vực đã kết thúc tình huống khẩn cấp này; kịp thời cảnh báo và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra.