Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Chiều 19-8, Cục Khí tượng - thủy văn thông tin, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiến gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có dấu hiệu mạnh thêm trong 24-48 giờ tới.