"Bà Hỏa" thiêu rụi quán ăn ở Quảng Bình

Theo UBND phường Đồng Phú, lúc 9 giờ 45 phút, lửa bất ngờ bùng phát tại quán cháo gà trên đường Trần Nhân Tông. Lúc xảy ra cháy, quán đang đóng cửa. Nhiều người dân đã phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành.

5 phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan qua những nhà bên cạnh. Người dân đã gọi lực lượng chữa cháy. Sau 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Đến 10 giờ 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan qua những ngôi nhà bên cạnh.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ quán cháo gà, rất may có thiệt hại về người. Theo nhiều người dân, vụ cháy có thể do thời tiết quá nắng nóng và khả năng do chập điện.