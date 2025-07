Cháy nhà xưởng 1.700m² ở phường Tương Mai, Hà Nội

Sáng 19-7, một số người dân sống gần khu nhà xưởng kể lại, thời điểm trước khi xảy ra cháy, xuất hiện những tiếng nổ lớn.

Video do người dân ghi lại

Nhanh chóng, người dân lân cận hô nhau chạy vì lo lắng có thể tiếp tục xảy ra nổ lớn. Cũng theo nhân chứng, từ khi xảy ra cháy đến hơn 1 giờ, có 4 tiếng nổ lớn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã lập sở chỉ huy ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng thông tin, sau khi nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 60 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy, 1 xe téc và xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an phường và người dân tổ chức chữa cháy.

‎Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định: khu vực xảy ra cháy nằm trong kho, xưởng số 6, có diện tích xây dựng khoảng 1.700m2; đám cháy bùng phát mạnh do có nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tinh dầu, nguyên liệu, thiết bị in ấn... và sinh ra nhiều khói khí độc.

Diện tích vụ cháy ước tính khoảng 1.700m2

‎Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan. Đồng thời, lực lượng công an phường, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, dân quân tự vệ… cũng nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hiện trường, hỗ trợ tối đa công tác chữa cháy.

‎Đến 0 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và đến khoảng 1 giờ 30 phút đám cháy cơ bản được dập tắt.

Lực lượng tham gia chữa cháy phá tường bơm nước vào khu vực xưởng

Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn cháy lan và bảo vệ được gần 1.000m2 các kho xưởng xung quanh; di dời nhiều tài sản, vật dụng, xe ô tô và các phương tiện khác; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp. Quá trình chữa cháy, 1 cán bộ tham gia chữa cháy bị ngạt khói được đưa đi bệnh viện kiểm tra, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đám cháy không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH