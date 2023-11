Bà Rịa - Vũng Tàu: Nộp phạt vi phạm giao thông và nhận giấy tờ tại nhà

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Vũ Thế Khương, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn - Xử lý vi phạm (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: từ năm 2014, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai việc nộp phạt và trả giấy tờ phương tiện, giấy phép lái xe vi phạm giao thông qua hệ thống bưu điện tỉnh (không áp dụng cho hình thức phạt nguội qua hệ thống giám sát camera thông minh trên các tuyến quốc lộ).

Theo đó, phía sau các biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ (đã được tích hợp trên hệ thống Dịch vụ công quốc gia), Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho in số điện thoại của Phòng CSGT, Công an tỉnh và số điện thoại của Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để người dân liên lạc khi có nhu cầu đóng phạt và lấy giấy tờ phương tiện, giấy phép lái xe tại nơi cư trú.

Người vi phạm có thể chấp hành quyết định xử phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn hoặc có thể liên hệ số điện thoại của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 02543.852.150, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 02543.502.666 để được hướng dẫn đóng phạt và nhận giấy tờ tại nơi cư trú.