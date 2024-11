Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5-11, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa lớn diện rộng và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.