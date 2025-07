Bản tin trưa 14-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa dông diện rộng nhiều nơi trên cả nước; Sạt lở làm sập nhà ở Lào Cai, 2 mẹ con không qua khỏi; Ô tô va chạm xe máy rồi lao xuống sông ở Nghệ An; Tình trạng các nạn nhân vụ ô tô lao xuống sông sau va chạm 2 xe máy; Công an Hải Phòng thông tin vụ bắt giữ đối tượng "Tiến bịp"; Lâm Đồng: Bắt đối tượng dùng súng bắn trọng thương công an; Dàn cảnh mượn điện thoại rồi bỏ chạy, 5 đối tượng bị khởi tố.