Bậc cao niên sành công nghệ

Châu Âu hỗ trợ

Những người cao niên tham dự Trung tâm Never Alone ở Bucharest, Romania sẽ được hỗ trợ học sử dụng thành thục máy tính và internet. Bằng cách đó, họ có thể năng động hơn, giao tiếp nhiều và dễ dàng hơn với người thân, tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ trong không gian ảo. Chương trình Công dân kỹ thuật số ECDL giúp đưa càng nhiều người cao niên càng tốt vào thế giới kỹ thuật số, thông qua các chứng nhận kỹ năng đọc - viết kỹ thuật số được công nhận ở châu Âu và quốc tế. ECDL Romania bắt đầu chương trình thí điểm Công dân kỹ thuật số năm 2021 cho người cao tuổi tại các trung tâm hỗ trợ xã hội và sau đó hợp tác với trung tâm dành cho người cao tuổi của TP Bucharest. Hiện có hơn 150.000 người cao niên đã tham gia vào chương trình kiến thức kỹ thuật số đầu tiên.

Người Anh lại có cách tiếp cận khác. Theo một nghiên cứu, 25% số người từ 65 tuổi trở lên ở Anh không sử dụng internet. Những người lớn tuổi không có kỹ năng kỹ thuật số có nguy cơ mất quyền truy cập vào các dịch vụ chính như ngân hàng, dịch vụ mua sắm và dịch vụ y tế, cũng như các nền tảng truyền thông giúp mọi người kết nối với nhau. Có 3 lý do phổ biến khiến những người cao niên ở Anh không sử dụng internet là: thiếu kỹ năng, không tin tưởng vào internet, thiếu thiết bị đủ tốt để truy cập băng thông rộng. Để khắc phục, chương trình Nhà vô địch kỹ thuật số kết hợp các dịch vụ để giải quyết các rào cản phổ biến đối với việc hòa nhập kỹ thuật số như hỗ trợ tận nhà người lớn tuổi, tổ chức các sự kiện cộng đồng quy mô tạo ra cơ hội tiếp cận cho những người không thể, hoặc không sử dụng internet.

Các nhân viên của chương trình hầu hết là tình nguyện viên, từ các chuyên gia đến những người vừa chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số và muốn chia sẻ. Các hoạt động nâng cao nhận thức giúp quảng bá rộng rãi về lợi ích của kỹ thuật số; đồng thời truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người tương tác với các dịch vụ hòa nhập kỹ thuật số. Các hoạt động này được thiết kế đặc biệt để giúp những người lớn tuổi có nguy cơ bị loại trừ kỹ thuật số và thông báo cho họ về cách kỹ thuật số có thể giúp họ không bị lạc hậu.

Châu Á mở lối tiếp cận

Các nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã thiết kế nhiều chương trình dành riêng cho công dân kỹ thuật số cao tuổi.

Seniors Go Digital là một chương trình mới của Chính phủ Singapore nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và hiểu biết về kỹ thuật số cho người cao niên. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển truyền thông InfoComm, 1.000 đại sứ kỹ thuật số được đào tạo và triển khai công tác trợ giúp trực tiếp cho người cao tuổi trong việc sử dụng điện thoại thông minh để học cách sử dụng mạng xã hội, quét mã QR và thực hiện thanh toán điện tử. Có rất nhiều nhóm người cao tuổi ở Singapore với các cấp độ kiến thức kỹ thuật số và thu nhập khác nhau, Seniors Go Digital thiết kế các chương trình dành riêng để đảm bảo rằng, mọi người cao tuổi đều được hưởng lợi. Mang tên chương trình Truy cập di động dành cho người cao niên, những người đủ điều kiện có thể đăng ký chương trình này thông qua Đại sứ kỹ thuật số sau khi họ tham dự chương trình Seniors Go Digital - Learning tại các trung tâm cộng đồng. Tại đây, người cao tuổi nhận một điện thoại thông minh với mức giá được trợ cấp (thấp nhất từ 20 USD) đi kèm với gói điện thoại di động hàng tháng trị giá 5 USD. Khóa đào tạo này học 4 buổi hàng tuần - được gọi là Vòng học tập kỹ thuật số. Hàng ngàn người cao tuổi đã được hưởng lợi từ chương trình này kể từ năm 2021 đến nay.

Tại Trung Quốc, số người từ 60 tuổi trở lên sử dụng internet đạt 119 triệu người, chiếm 43,2% tổng số người già nước này. Từ đầu năm 2022, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã thực hiện chương trình “Hành động đặc biệt để thích ứng với ứng dụng internet và tái thiết không có rào cản”, với việc tất cả các trang web và phần mềm bao gồm tin tức, mạng xã hội, mua sắm, du lịch… được trang bị thêm phần dành cho người cao niên. Bộ này cũng ban hành thông số kỹ thuật thiết kế chung cho các ứng dụng internet di động dành cho người già, với các đặc điểm kỹ thuật chung cho các ứng dụng di động để điều chỉnh giao diện người dùng thân thiện cho người già gồm các chức năng sử dụng và hiệu ứng hiển thị.