Bạc Liêu: Khởi tố đối tượng đâm cán bộ công an

Chiều 17-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thịnh (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11-8, Thịnh có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu.

Nhận tin báo, Công an phường 1, TP Bạc Liêu đến hiện trường mời Thịnh về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an phường 1, Thịnh có hành vi chống đối và bỏ chạy.

Lúc này, Đại úy Huỳnh Tấn Khanh (cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Bạc Liêu) đang đến Công an phường 1 liên hệ công tác, lập tức hỗ trợ Trung tá Kiều Quốc Thanh (Trưởng Công an phường 1) và Đại úy Nguyễn Văn Chung (cán bộ Công an phường 1) đuổi theo truy bắt.

Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn (cây xăm gạo) gây thương tích cho 3 cán bộ công an, trong đó Đại úy Khanh bị trọng thương, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.