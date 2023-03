Bám cơ sở để giải quyết việc của dân

Nghe dân nói, nói dân nghe

Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 đã thực hiện mô hình “Mỗi tuần một khu khố”. Với mô hình này, hàng tuần các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp đến từng khu phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và chỉ đạo giải quyết.

Gần nhất là buổi gặp gỡ vào chiều 10-3 giữa Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 với Bí thư chi bộ khu phố và các cô chú trong Ban công tác mặt trận khu phố 5 (phường 4). Buổi gặp gỡ đã đề cập rất nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân khu phố 5, từ tình hình an ninh trật tự, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường đến kiến nghị về công tác quản lý địa bàn tại khu dân cư…

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ Ban điều hành, Ban công tác mặt trận khu phố, đồng chí Võ Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3, đã giải quyết một số nội dung liên quan trong thẩm quyền. Chẳng hạn đối với việc một số người dân gặp khó khăn khi làm căn cước công dân gắn chip do mất thông tin về hộ tịch, đồng chí Võ Văn Đức đề nghị Quận đoàn 3 và Công an quận 3 hỗ trợ ngay để người dân được cấp căn cước công dân gắn chip. Đồng chí Võ Văn Đức cho biết sẽ trực tiếp làm việc với Trung tâm Y tế quận 3 để có phương án hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các trường hợp này, xem đây như một hoạt động chia sẻ với người dân khó khăn trên địa bàn.

Suốt thời gian dài, người dân ở khu dân cư Phú Nhuận (phường Thới An, quận 12) lo lắng khi các con đường nội khu bị các nhà xe chiếm dụng làm nơi đón trả khách, trong khi nơi đây dân cư đông đúc, nhiều trẻ em. Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ người dân, người đứng đầu Đảng ủy, UBND phường đến khảo sát, nắm bắt thực tế. Do vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết, phường Thới An đã mời lãnh đạo quận 12, đại diện Sở GTVT TPHCM và các đơn vị liên quan đến khu dân cư để hỗ trợ địa phương giải quyết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt biển báo cấm xe khách dừng đậu, trả lại trật tự cho khu dân cư.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận 12, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, phường trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với người dân đã thu được những kết quả quan trọng. Bên cạnh giải quyết các vấn đề vướng mắc, tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo địa phương còn tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, người dân thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt hơn phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Hoạt động này còn tạo mối quan hệ khăng khít, củng cố lòng tin và sự ủng hộ của người dân với Đảng, với chính quyền, giúp ổn định tình hình, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn quận.

Với chương trình “Mỗi tuần một khu phố”, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 đã đến thăm và làm việc tại 17 khu phố; kịp thời chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất của các khu phố, giúp cải thiện đời sống người dân. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Chi bộ khu phố 5 (phường 4), người dân khu phố rất tâm đắc với việc lãnh đạo quận trực tiếp đến cơ sở để lắng nghe dân, chỉ đạo giải quyết công việc. Đây cũng là niềm động viên, khích lệ rất lớn với những người làm công tác ở cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3 Trần Thị Hường cho biết, việc triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần một khu phố” nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở. Nhờ sâu sát, gần dân, lãnh đạo quận và cấp ủy, lãnh đạo khu phố có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.