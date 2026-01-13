Bản tin 17 giờ 13-1: Tài xế xe tải trong vụ xe khách “rượt đuổi” bị bắt tạm giam

Bản tin 17 giờ 13-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chọn 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ; Cổ phiếu dầu khí trần hàng loạt, VN-Index vượt 1.900 điểm; Dùng súng nhựa“đánh trận giả” dễ gây hiểu lầm cho người dân; Lâm Đồng: Người dân giao nộp nhiều cá thể khỉ quý, hiếm; TPHCM: Điều tra hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm; Vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long: Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.