Bản tin ANTT 12-9: Bắn chim bị lạc đạn gây chết người; Thu giữ nhiều bánh trung thu nhập lậu

SGGPO

Bản tin ANTT 12-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh án 5 năm tù vì bắn chim bị lạc đạn gây chết người; Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng; Hà Nội: Cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông; Vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân tại CIC: Không cần thiết khóa thẻ, khóa tài khoản; Hà Nội thu giữ nhiều bánh trung thu, đồ chơi nhập lậu; Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

