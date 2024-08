Bản tin ANTT 17-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Một cán bộ thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt về hành vi môi giới hối lộ; Chiêu thức thông thầu trong vụ án cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vướng lao lý; Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ để 2 công nhân thương vong do nổ mìn nhưng lại khai báo do sét đánh; Bắt đối tượng mang lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam; Thanh niên chém hàng xóm do nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình...