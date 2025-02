Bản tin ANTT 18-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gia Lai: Bắt đối tượng vượt ngục, trốn truy nã 24 năm; Tạm giữ tàu vận chuyển trái phép 30.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam; Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính phường; Lý do Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị bắt; Đối tượng chém công an trọng thương bị tuyên phạt 15 năm tù; Cháy lớn tại xưởng thu mua vật liệu ở Bình Dương.