Bản tin ANTT 26-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công an TPHCM vào cuộc vụ nam thanh niên "hít xà đơn" trên Metro số 1; Bắt 7 đối tượng bảo kê bán đào tết, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; Khởi tố chủ cơ sở sản xuất cà phê làm giả nhãn hiệu; Truy tố các bị can Công ty Hải Hà do vi phạm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Không khởi tố vụ án theo đơn tố giác về sai phạm của lãnh đạo Bình Thuận liên quan một dự án; Người đàn ông chở hoa bị tai nạn trên cầu Nhật Tân.