Bản tin tối 29-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự án cầu Đại Ngãi được bổ sung thêm tuyến đường nối Quốc lộ 91B và Quốc lộ 60; Mồ hôi đẫm áo chiến sĩ công an, giữa ‘chảo lửa’ thao trường cho nhiệm vụ A80; Nắng nóng gay gắt gia tăng, có nơi trên 38 độ C; Lần đầu tiên thị trường chứng khoán có phiên giao dịch gần 80 ngàn tỷ đồng; Nguy hiểm với trò chơi xe điện mini tại các công viên; Chìm ghe đánh cá, 2 ngư dân may mắn thoát nạn.