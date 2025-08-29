Bản tin ANTT 29-8: Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng tiền 100.000 đồng quà Tết Độc lập

Bản tin ANTT 29-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: THÔNG BÁO: Cấm thả bóng bay, đèn trời, flycam ảnh hưởng hoạt động bay dịp A80; Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng tiền 100.000 đồng quà Tết Độc lập; Xử phạt cá nhân thu thập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép trên mạng xã hội; Hậu “Pháo” chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ việc bán đất Sân bay Nha Trang như thế nào?; Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ...