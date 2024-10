Bản tin ANTT 4-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; Phá 2 chuyên án ma túy lớn ở TPHCM; Công an xử phạt phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 8; Bộ Công an tiếp tục truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân; Thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa của “hot Tiktoker” Phan Thủy Tiên; Làm giả bill chuyển tiền từ thiện "phông bạt" trên mạng có thể bị phạt tù.