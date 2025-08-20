Bản tin tối 20-8: Lý do lùi thời điểm công bố điểm chuẩn đại học là gì?

Bản tin tối 20-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm; Công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 lùi lại đến 17 giờ ngày 22-8; TPHCM: Lấy ý kiến phụ huynh về việc cấm học sinh dùng điện thoại trong trường học; “Lãnh đạo ngành thuế nói không truy thu, nhưng thực tế lại có”; Tổng đàn bò sữa sụt giảm mạnh, Hội Chăn nuôi Việt Nam lên tiếng; Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 33 năm lẩn trốn.