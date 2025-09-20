Đa phương tiện

Bản tin tối 20-9: Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng; Ảnh hưởng siêu bão Ragasa

SGGPO

Bản tin tối 20-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ảnh hưởng siêu bão Ragasa: Từ đêm 22/9, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng; Đã có 22.000 vé tàu Tết Bính Ngọ được mua trong ngày đầu tiên mở bán; Bồn bồn, từ cỏ dại thành “cây đặc sản”; Công trình Dinh thự Pháp hơn 150 năm tuổi đón khách tham quan; TPHCM: Triệt phá đường dây làm giả nước giặt xả quy mô lớn.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

