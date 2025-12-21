Đa phương tiện

Bản tin tối 21-12: Một phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng

Bản tin tối 21-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tặng quà cho 130 người có công với cách mạng tiêu biểu; Thời tiết chiều tối và đêm 21-12: Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 13 độ C; Khó đặt chỗ đẹp xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026; Một phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng; Khánh Hòa: Đoạn qua đèo Khánh Lê sắp được thông xe sau sự cố sạt lở; Lâm Đồng: 3 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong khi đi tắm hồ.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

đèo khánh lê lâm đồng sạt lở khánh hoà giả chết bảo hiểm nhân thọ thời tiết mưa lớn miền bắc rét đậm ngắm pháo hoa tết dương lịch pháo hoa đuối nước học sinh đuối nước

