Bản tin tối 25-8: Ảnh hưởng do bão số 5 vẫn còn kéo dài; Giá vàng SJC lên đỉnh cao mới

Bản tin tối 25-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 5 đổ bộ, Hà Tĩnh gió giật khủng khiếp, 70% hộ dân mất điện; Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình; Giá vàng SJC lên đỉnh cao mới, vượt 127 triệu đồng/lượng; Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi xem diễu binh, diễu hành; Gia Lai: Người dân khốn khổ sống bên Quốc lộ 1A vì bụi; Giả công an, ...