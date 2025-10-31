Bản tin tối 31-10: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất ba trọng tâm mà APEC cần tập trung

Đa phương tiện

Bản tin tối 31-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất ba trọng tâm mà APEC cần tập trung; Giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng; Cứu 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm ngoài khơi Côn Đảo; Quốc lộ qua miền Trung còn 79 vị trí bị ách tắc do mưa lũ; Quảng Ngãi: Khiêng võng băng rừng, lội suối đưa bệnh nhân đi cấp cứu; Ca sĩ Vũ Hà khai gì khi bị cáo buộc đánh bạc trong khách sạn Pullman?

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

